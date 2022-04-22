С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) в условиях особого режима карантина.
Это нашло отражение в соответствующем постановлении Кабинета Министров.
Принято решение принять дополнительные меры по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме.
Согласно решению Кабинета Министров, срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 1 июля 2022 года.
Да маски мало мешают, а вот пропуска (аусвайсы) еще как! Их отменят? В моллы, в театры, на выставки — когда можно будет ходить без шмона на входе?