Мы вели войну не только с Арменией. Мы не только вели войну с мировым армянством, мы вели войну с покровителями Армении и одержали Победу в войне. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, проходящем в городе Шуша.

«Поэтому историческое значение этой Победы еще больше. Мы доказали, что готовы идти на смерть. Умрем, но не отступим, и наша молодежь, воспитанная в период независимости в духе патриотизма шла на смерть, сознательно шла на смерть во имя Родины», — сказал глава государства.