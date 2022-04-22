Президент США Джо Байден заявил, что президенту России Владимиру Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя.

«Мы не знаем, как долго продлится эта военная операция, но по мере того, как мы приближаемся к двухмесячной отметке, вот что мы знаем: Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. После нескольких недель обстрелов Киева — Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти», — сказал Байден.