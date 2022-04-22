В Трабзоне 34-летний гражданин Азербайджана Эльвин Умаев выстрелил в голову своей жене 38-летней Туране Умаевой в парке в чайхане.

Как сообщают турецкие СМИ, супруги находились в стадии развода. Инцидент произошел около 22:00.

Вышедший из тюрьмы 4 месяца тому назад Эльвин Умаев встретился в парке со своей женой Тураной Умаевой, чтобы обсудить вопросы опеки над детьми после развода.

Между сидящими в чайхане супругами разгорелся спор, в результате чего Эльвин Умаев выстрелил из пистолета в голову Туране Умаевой. Женщина погибла на месте происшествия, а Эльвин Умаев пошел в полицейский участок с пистолетом и сдался.