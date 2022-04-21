Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в четверг, что президент РФ Владимир Путин переживает стратегический провал в результате своего вторжения в Украину.

Об этом она сказала на мероприятии аналитического центра «Друзья Европы» в Брюсселе, сообщает Reuters.

«То, к чему мы стремимся, — это стратегический провал Владимира Путина и Кремля. И я считаю, что это уже происходит, что бы ни случилось… Украина выживет», — сказала Шерман.

Она упомянула об экономических санкциях и экспортном контроле, введенных Соединенными Штатами, Европейским союзом, Великобританией, Японией и другими союзниками после вторжения России в Украину 24 февраля.

«Путину грозит стратегический провал из-за введенных санкций из-за их долгосрочных последствий», — сказала Шерман.

Она подчеркнула, что санкции и экспортный контроль в отношении России будут иметь «длинный хвост», и выразила надежду, что Китай примет во внимание единство Запада.

«У нас есть сотни американских компаний, которые буквально ушли из России, и они не возвращаются. Так что хвост здесь очень длинный. Будет стратегический провал. Путин стал изгоем в мире», — сказала она.

Шерман также отметила, что если Европейский Союз решит ввести санкции против России по нефти и газу, Соединенные Штаты будут стремиться избежать любого повышения цен, которое помогло бы финансовому положению России.