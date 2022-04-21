Власти Турции придают особое значение укреплению оборонной мощи. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, обращаясь к участникам военных учений Mavi Vatan 2022 («Синяя Родина»).

Он подчеркнул, что для Турции, чьи берега омываются многими морями, наличие мощных ВМС является насущным требованием национальной безопасности, а не вопросом выбора.

«Мы продолжим курс на превращение Турции в сильнейшую морскую державу региона и мира в целом», — цитирует главу государства агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что турецкие военные — не только защитники отечества, но и важные участники международных операций, проводники гуманитарных миссий.