Власти США в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс. Об этом заявил в четверг заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

«Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <…> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса, противодействия негативным последствиям этой войны в развивающемся мире, в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов», — сказал он.