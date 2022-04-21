Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя полк российских войск. Командир соединения убит, два его заместителя тяжело ранены.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
«Защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев», — говорится в сводке.
Кроме того, тяжело ранены два представителя командования полка — полковники Смирнов и Харитонов. Они отправлены для лечения в Москву.
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