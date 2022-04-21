Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя полк российских войск. Командир соединения убит, два его заместителя тяжело ранены.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

«Защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев», — говорится в сводке.

Кроме того, тяжело ранены два представителя командования полка — полковники Смирнов и Харитонов. Они отправлены для лечения в Москву.