Испания отправила в Украину оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес на брифинге в Киеве в четверг, 21 апреля.

«Хочу объявить по поводу оружия, что новый груз оружия поступит в Украину. Испанский корабль «Изабель», который сегодня отбыл из испанского порта в Польшу. 200 тонн боеприпасов и других материалов. На корабле грузовики с военными материалами, а также 20 бронированных транспортных средств», – сказал Санчес.

Он подчеркнул, что этот «груз в два раза больше, чем мы когда-либо отправляли и чем предыдущий наш груз».

«Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины», – отметил испанский премьер.