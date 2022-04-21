В Сербии зафиксирован высокий рост числа тех, кто выступает против членства страны в Евросоюзе. По данным опроса, проведённого агентством Ipsos, почти 44% населения проголосовали бы против этого решения, сообщает издание Blic.

Глава агентства Марко Уляревич отметил, что подобное превалирование результатов зафиксировано впервые.

«В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто её поддерживает. Прошедший месяц принёс нам продолжение роста числа людей, которые противятся вступлению в ЕС, с ещё более острым падением числа поддерживающих интеграцию», — уточнил он.

Как заметил Ульяревич, сейчас вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 34,9% граждан, а против выступили бы 43,8%. Остальные, добавил директор агентства, пока не сформировали своей позиции. На изменение настроений в обществе повлиял украинский кризис, а также давление со стороны Брюсселя на Белград из-за решения не присоединяться к антироссийским санкциям.

Подобное фиксировалось и раньше, признался Ульяревич, когда возрастало давление из-за Косово или пандемии ковида, однако нынешняя ситуация является беспрецедентной.