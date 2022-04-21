Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады, планирует расширить список, сообщило министерство иностранных дел России. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в «стоп-лист» на постоянной основе», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, в списке оказались директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад, командующий силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС Канады вице-адмирал Крейг Бэйнс.