США запрещают аффилированным с Россией кораблям заходить в американские порты, заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

«Ни одному кораблю, который плавал под российским флагом или который принадлежит или управляется российскими интересами, не будет разрешено заходить в порт Соединенных Штатов или приближаться к нашим берегам», — заявил Байден в своем выступлении в Белом доме.

По его словам, это «еще один важный шаг», который США предприняли вместе со своими союзниками в Канаде и Европе, чтобы «отказать России в преимуществах международной экономической системы, которыми она пользовалась в прошлом».