Илон Маск прокомментировал снижение популярности кинопроектов Netflix в последнее время. Как утверждает миллиардер в своем Twitter, падение акций стриминговой платформы произошло из-за обилия woke-контента.

«Woke-вирус делает контент Netflix несмотрибельным», — объяснил Маск. Термин woke появился еще в 1930-е годы и означал на сленге американцев элементы борьбы с расовым неравенством. Сейчас же это слово более широко применяется по отношению к современным общественным течениям — ЛГБТ, феминизму, левой политике.

В последнее время русскоязычные пользователи сети также довольно часто шутят по поводу инклюзивности проектов Netflix. Woke-контент иногда даже способствует изменению сценариев, которые адаптированы по оригинальным произведениям.