Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич назвала российские регионы с большой долей населения, занятого на обрабатывающих производствах, самыми уязвимыми перед санкциями Запада. Ее слова передает РБК.

Две трети промышленных производств приходятся на 16 регионов. Самая высокая доля занятых в обрабатывающих отраслях отмечена в Центральном федеральном округе (особенно во Владимирской и Калужской областях), в Поволжье, на Урале и на северо-западе страны.

Также в зоне риска, по мнению Зубаревич, находятся регионы с развитым машиностроением (Калужская, Тверская и Свердловская область). К ним руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отнесла также Калининградскую и Ленинградскую. Трудности предсказывают и регионам с большим количеством предприятий топливно-энергетического комплекса, нефтегазохимии и металлургии (это Кемеровская, Вологодская и Белгородская области).

От запрета на импорт продукции целлюлозно-бумажной промышленности пострадают ориентированные на поставки в Европу Карелия и Архангельская область. Дальневосточные и сибирские регионы, у которых торговые связи с Китаем, пострадают в меньшей степени, уверена Анисимова.

Зубаревич в свою очередь добавила, что регионы с развитым сектором услуг и торговли тоже примут удар. Особенно высокий риск увольнений эксперт видит в Воронежской, Ивановской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской и Пензенской областях.