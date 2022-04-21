Поставки российского природного газа в Европу могут прекратиться уже в мае, если стороны пойдут на принцип в вопросе оплаты газа в рублях. Такую возможность не исключил глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини, передает РИА Новости.

В интервью газете Corriere della Sera чиновник рассказал, что многие допускают такое развитие событий и если это произойдет, возникнет опасность неполного заполнения хранилищ. По словам Бессегини, в настоящее время следует рассмотреть уже имеющиеся соглашения и те, что можно заключить, чтобы понять, что Италия может из них извлечь.

Глава регулятора имеет в виду, что предложения России по переводу газовых контрактов на рублевую форму оплаты могут быть признаны нарушением санкций Евросоюза. В таком случае, если стороны не смогут договориться, поставки прекратятся.