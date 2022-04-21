Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на 30 дней. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает ТАСС.

«Рада продлила действие военного положения на Украине с 05.30 25 апреля еще на 30 суток», — заявил он.

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на территории страны.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля. Владимир Зеленский в конце марта подписал закон о продлении срока военного положения на 30 суток до 26 апреля.