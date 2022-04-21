Власти Кыргызстана призывают жителей страны отказаться от демонстрации литеры Z во время празднований, приуроченных ко Дню Победы 9 Мая. Информация об этом следует из обращения местного Комитета Национальной Безопасности.

«Органы национальной безопасности призывают организаций по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующих к разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом «Z», а также горожан не надевать указанную форму в шествии «Бессмертный полк», который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении ведомства.

В Комитете также предупредили об ответственности, которая может грозить нарушителям.