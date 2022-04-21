При планировании вторжения в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал президенту РФ Владимиру Путину ликвидировать Владимира Зеленского.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.

«По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает», – сообщил он.