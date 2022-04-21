Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с ростом цен на эксплуатацию муниципальных бассейнов и решили закрыть некоторые из них. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Бассейн закроют в коммуне Леффренкук. По словам мэра Оливье Рикебуша, теперь за обслуживание бассейна приходится платить на €50 тыс. больше.

В коммуне Монтрейуа власти решили не идти на столь крайние меры. Там пока решили адаптировать платеж. Каким образом – не уточняется.

Также известно, что трудности испытывают коммуны Экюире, Этапле и Берке. В 2021 году эти три объединения платили €90 тыс. за три своих бассейна. В этом году муниципалитет ожидает, что платить за инфраструктуру придется в четыре раза больше — около €400 тыс.

Увеличение стоимости эксплуатации заведений вызвано ростом цен на электроэнергию.