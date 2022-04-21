Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией торговой марки Kinder, выявлен в Испании. Об этом сообщает El Mundo.

Сотрудники Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщили о первом случае сальмонеллеза, вызванном употреблением шоколада Kinder, в Испании. Местные органы здравоохранения также расследуют два других возможных случая обнаружения бактерии.

Согласно информации, содержащейся в последнем бюллетене ECDC, в государствах-членах Европейского союза уже подтверждено в общей сложности 85 аналогичных случаев заражения сальмонеллой: в Великобритании — 73, во Франции — 37, в Ирландии — 15, в Германии — 11.

Отмечается, что около двух недель назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (Aesan) инициировало отзыв некоторых партий продуктов Kinder после новостей о вспышке сальмонеллеза.