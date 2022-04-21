В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Соответствующее решение принял парламент страны, сообщает ERR.

«За» проголосовали 86 депутатов эстонского парламента.

Как отмечают в заявлении парламента страны (Рийгикогу), в захватнической войне России против Украины оказались систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа. Эти преступления идеологически направлены политическим и военным руководством России, а также государственными органами пропаганды.

«Российская Федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов», — указано в заявлении.

Таким образом, парламент Эстонии признает деятельность российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к этому парламенты других стран и международные организации.

«Рийгикогу также призывает поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а с этой целью создать международный суд в сотрудничестве с государствами», — отмечают парламентарии.

Вместе с тем там призвали страны мира усилить санкции против России, в том числе прекратить торговлю энергоносителями, а также немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

Сейм Латвии 21 апреля официально признал войну России против Украины геноцидом. Кроме того, парламентарии призвали Евросоюз усилить санкции против РФ.

«Латвия и ее общество продемонстрировали непоколебимую поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Приняв это заявление и единодушно, мы продолжаем это делать. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов», — заявил глава комитета по иностранным делам Рихард Коль

Также Сейм призывает объединить усилия в сборе и расследовании доказательств военных преступлений, совершенных Российской Федерацией на всей территории Украины.

Кроме того, Латвия призвала ужесточить санкции против России и Беларуси, отказаться от импорта нефти и газа из РФ, а также усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

«Поставки оружия задерживались на месяцы из опасения спровоцировать Путина, но с ростом зверств со стороны России это предостережение больше не является оправданием или оправданием для распространения геноцида в сердце Европы на Украине», — говорится в сообщении парламента.