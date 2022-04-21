С целью оказания гуманитарной помощи украинскому народу Азербайджанское государство отправило в Украину очередную гуманитарную помощь с лекарственными средствами, товарами медицинского пользования и продовольственную продукцию.

В гуманитарную помощь общим весом более 170 тонн входят лекарственные средства и товары медицинского пользования на сумму 3,37 миллион манатов, а также продовольственная продукция на 1 миллион манатов.

Для доставки гуманитарного груза в аэропорт в Варшаве первый самолет отправлен из Международного аэропорта Гейдар Алиев при участии посла Украины в Азербайджане. Посол Владислав Каневский поблагодарил президента Ильхама Алиева за очередную гуманитарную помощь его стране.