Российская армия готовится применить против Украины советскую технику. Разведка фиксирует факты перемещения устаревшего вооружения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что из-за боевых потерь Россия собирается применить технику советского производства (с 1970-х годов). Такая техника находится на базах хранения, однако сейчас ее перемещают к границам, чтобы увеличить возможности артиллерийских и ракетных подразделений.

В частности, в течение апреля:

из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ «Мста-С»;

из 94 арсенала ГРАУ (Омск) — 28 САУ «Акация»;

из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ВО осуществляется перемещение к базе хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акация», 20 САУ «Гвоздика»;

из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) — 15 РСЗО «Ураган» и 11 ТРК «Точка-У».

Кроме того, в Московской области зафиксировали перемещение эшелона с боеприпасами для советской техники.