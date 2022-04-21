Азербайджан потратил $500 тыс. на приобретение и доставку в Азербайджан расстрелянных в Шуше памятников Узеира Гаджибекова, Натаван и Бюль-Бюля.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов в своем выступлении на международной научной конференции «Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура. Проблемы восстановления, охраны и использования», сообщает АПА.

«В Грузии была попытка продать эти памятники как металл. Однако с помощью правительств Азербайджана и Грузии они были выкуплены. Эти памятники уже отреставрированы и возвращены на свои исторические места в Шуше», — сказал Гасанов.

Он отметил и тот факт, что 800-летняя фреска была украдена армянами из церкви:

«23 декабря 2020 года армянский священник сказал в интервью, что 800-летняя фреска в церкви была сорвана и отправлена в Армению».