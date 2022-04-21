Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает строительство новой дороги в обход города Лачин.

Протяженность новой автомобильной дороги составляет 32 км. Согласно проекту, ширина проезжей части дороги, которая будет иметь 2 полосы движения, составит 7 метров, ширина земляного полотна-12 метров, а ширина плечевых участков — 2×2.5 (5 м) метра.

В настоящее время вдоль дороги ведутся широкомасштабные строительные работы. Для завершения строительных работ в текущем году на территорию привлечены силы в необходимом количестве.