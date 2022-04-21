Конфликт между Россией и Украиной повлияет на урегулирование карабахского вопроса, но в целом, надо учесть, что в Москве существуют различные подходы к этому вопросу. То есть, с одной стороны, мы видим, что президент Путин поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но при этом называет вопрос урегулирования в Карабахе «долгим процессом». И это говорит о том, что Россия хочет остаться в регионе как минимум в качестве миротворческого контингента в Карабахе. Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

«Я ожидаю внутренние противоречия в России в подходах к этому вопросу», — подчеркнул турецкий политолог.

Но важный шаг вперед, по его словам, в том, что Азербайджан сам освободил свои территории из-под оккупации. Все же следует учесть, что российские миротворцы в Карабахе имеют свой лимит пребывания там, который через несколько лет закончится.

«Кроме того, не стоит забывать, что Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию, согласно которой страны открыто поддерживают друг друга и ведут совместную внешнюю политику. Я думаю, что здесь поддержка Турции поможет скорректировать подходы России по данному вопросу», — отметил политолог.

Процесс будет проблемным, но, по мнению политолога, российская сторона, в конце концов, будет вынуждена вывести незаконные армянские вооруженные формирования из Карабаха.

«Этот вопрос должен будет решиться. Тем более, и Азербайджан, и Россия подписали особый договор о сотрудничестве, взаимной поддержке, то есть союзническое соглашение. Так что, Россия должна будет действовать, неизбежно принимая во внимание все эти факторы», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров