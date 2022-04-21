19-21 апреля помощник президента Азербайджана – заведующий отделом военных вопросов Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанска, генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения отдельных пограничных дивизий «Губадлы» и «Газах» Пограничных войск ГПС.

В ходе визита было проверено выполнение поручений президента Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и безопасности на государственной границе с Арменией после восстановления территориальной целостности нашей страны.

Были проведены встречи с пограничниками, несущими службу в пунктах пропуска. Была подчеркнута важность ввода в строй за последний год 19 новых воинских частей и более 100 пограничных пунктов на освобожденных территориях.

Были проведены служебные совещания с участием руководства специальных пограничных подразделений, заслушаны отчеты должностных лиц об оперативной обстановке и принимаемых мерах в районе несения службы, даны необходимые указания и рекомендации по дальнейшему повышению боеготовности воинских частей, обеспечению неприкосновенности государственная граница и кадровая охрана.

В ходе визита в полевом учебном центре наблюдали за тактическими учениями ГПС.