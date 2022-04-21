Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали в Москве совместное заявление из 30 пунктов. Некоторые пункты посвящены карабахской проблеме и армяно-турецким отношениям. Естественно, что самая острая и явно затянувшаяся тема — это подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Несколько месяцев назад принято решение о создании двусторонней комиссии по подготовке этого документа, чему должны предшествовать демаркация и делимитация границы. А воз и ныне там.

Об этом в беседе с Minval.az сказала доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова.

По ее словам, не совсем понятно, зачем Пашиняну для реализации этих задач понадобилось ехать в Москву?

«России сейчас не до чужих мирных договоров на фоне затянувшейся «специальной операции» в Украине. Да и образ Путина сейчас в мире далек от голубя мира», — отметила политолог.

По мнению политолога, такое ощущение, что этот визит был нужен больше официальной Москве, чтобы показать свое «неизменное присутствие» на Южном Кавказе и сохранившееся влияние на процесс.

«Типа, хоть где-то на постсоветском пространстве мы задействованы с миротворчеством. Хотя, российские военные в зоне конфликта в Карабахе вызывают пока больше нареканий. И уж совсем архаично упоминание о важности использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом», — подчеркнула Полоскова.

Насчет полезности «мягкой силы» покажет время, отмечает политолог. Если оценивать фразу в заявлении: «Лидеры были едины в оценке высокой полезности состоявшихся контактов между религиозными деятелями и представителями общественности Азербайджана и Армении при содействии России, что способствует «наведению мостов» между народами двух стран», то такая практика будет продолжена».

Пока Россия не продемонстрировала нигде особых успехов. И почти два месяца назад перешла от мягкой силы к «специальной операции».

«Путин и Пашинян также «приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений». Насколько велика в этом процессе роль официальной Москвы, судить не берусь. Но это как раз та тема, где третий точно лишний», — отметила политолог.

С точки зрения активизации действий Армении по подписанию мирного договора этот визит точно ничего не даст, считает она.

«И мне не понятно, зачем претендуя на посредника-миротворца, называть одну из сторон объектом привилегированного сотрудничества. Руководство Армении пока ничего подписывать не будет. Во всяком случае, дождется финала истории в Украине. И следуя старой британской мудрости, «примкнет к победившей стороне», — заметила Полоскова.

По ее мнению, подобное поведение Пашиняна, который хочет «всем понравится», может длиться месяцами и годами.

«И оно больше похоже не на демонстрацию привилегированного сотрудничества, а на то, что на жаргоне подворотен называют «крутить Сулико». Крику много, толку мало», -отмечает Полоскова.

«Возникает вопрос, а зачем приезжал? Продемонстрировать миру и определенным слоям армянского общества «крепость и нерушимость» российско-армянской дружбы»? То ли Путин хочет показать Пашиняну, что он заигрался с Западом, то ли армянское лобби инициировало визит, то ли экономические интересы. Но то, что обсуждение мирного договора не было главной целью, это однозначно», — резюмировала наш собеседник.

В. Мансуров