Состоялось очередное рабочей группы, созданной для технико-экономического обоснования и подготовки предварительных проектных документов по созданию системы водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района, передает АПА.

На заседании в Шуше было отмечено, что после освобождения города за короткое время были восстановлены источники Кичик Кирс и Зарыслы, обеспечивающие город водой, на магистральных водопроводах и водохранилищах проведены ремонтно-восстановительные работы.

Было отмечено, что для перекачки в город воды из водохранилища, которое будет создано в русле реки Зарыслы, планируется строительство водопровода длинной 2,6 км и насосной станции.