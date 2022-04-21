Главы оборонных ведомств Турции и Таджикистана подписали в Анкаре рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве.

Подписи под документом поставили министр национальной обороны Турции Хулуси Акара и министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, передает «Анадолу».

Состоялись переговоры в узком формате и с участием делегаций. Обсуждены вопросы двустороннего и региональной безопасности и обороны, перспективы сотрудничества в сфере оборонпрома.

Акар подчеркнул, что Турцию и Таджикистан связывают исторические и культурные узы, а также религиозная общность.

Он подчеркнул, что Анкара готова к обмену опытом с Таджикистаном в вопросе обеспечения защиты границы и борьбы с терроризмом.

Турецкий министр также отметил значимость дальнейшего сотрудничества двух стран в области военной подготовки.