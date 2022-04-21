Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года. Об этом она сообщила на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

«Я четко и недвусмысленно говорю: да, Германия также полностью отказывается от импорта энергоресурсов из России», — сказала она.

По ее словам, к лету Германия планирует вдвое сократить поставки российской нефти, а к концу года полностью от нее отказаться. Затем Берлин также откажется от угля и газа из России, но на это потребуется больше времени, добавила Бербок.