Власти Турции предложили провести встречу глав Министерств иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле, либо в Анталье. Об этом в эфире CNN Turk сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Я предложил сторонам провести встречу глав МИД России и Украины в Стамбуле или Анталье. Эта встреча возможна», — сказал он.

Кроме этого, по его словам, за столом переговоров также обсуждается встреча лидеров двух государств, Владимира Путина и Владимира Зеленского.