Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире «Радио НВ» ответил на вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту.

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал Данилов.

Крымский мост — это мост через Керченский пролив, который соединяет Российскую Федерацию с аннексированным ею полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.