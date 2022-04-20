Украинские власти вернулись к идее возможной встречи с представителями РФ для завершения войны. В частности, президент Украины Владимир Зеленский готов, как и прежде, к разговору с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну», – объяснил президент в интервью BFMTV.

Зеленский сказал, что будет вести переговоры по возвращению российских войск на позиции перед 24 февраля. «Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними», – добавил Зеленский.