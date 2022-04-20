Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран-членов НАТО есть государства, желающие продолжения конфликта в Украине.

«В НАТО есть страны, которые хотят продолжения боев в Украине. Между тем переговоры между РФ и Украиной продолжаются», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Чавушоглу, ряд стран Альянса хотят ослабить Россию и их не волнует ситуация в Украине.

«Ряд стран НАТО видит в продолжении конфликта ослабление России. Их мало волнует ситуация в Украине», — подчеркнул он.