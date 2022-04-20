Замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар озвучил условия по выходу сил ВСУ с территории завода «Азовсталь», сообщает издание «Страна».

Военные не согласны на сдачу в плен. Но они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, сохраняя личное стрелковое оружие. Еще одно условие — им дадут забрать тела погибших.

По словам Паламара, украинские переговорщики Подоляк и Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их российские коллеги Мединский и Слуцкий — чтобы решить вопрос выхода гарнизона и мирных жителей.

Он также объяснил, почему гражданские в «Азовстали» не выходят, когда РФ открывает «зеленые» коридоры для них.

По его словам, люди боятся обстрелов, которые не прекращаются во время заявленного режима тишины.