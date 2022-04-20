США расширили санкционный список по России. Соответствующее уведомление размещено в среду на сайте Минфина США. В ведомстве заявили, что новые санкции США введены в отношении лиц, причастных к попыткам обойти рестрикции Вашингтона в отношении РФ. Под санкции США подпали лица и компании, связанные с российским предпринимателем Константином Малофеевым.

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении «Транскапиталбанка», а также связанного с ним «Инвестторгбанка». В распространенных в дополнение к этому генеральных лицензиях финансового ведомства сообщается также, что Минфин США установил срок завершения сделок с «Транскапиталбанком», а также всеми его дочерними структурами до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 20 мая 2022 года.

Также 16 человек, связанных с российским банком «Открытие», попали в американский санкционный список. В черный список попали, в частности, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, основатель и владелец IBS Group Анатолий Карачинский, а также гражданин Новой Зеландии, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч.

США также вводят визовые ограничения против 635 россиян за «подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса».

«Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые были причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастны к действиям, угрожающим территориальной целостности Украины и нарушение прав человека в тюрьмах и неофициальных тюрьмах на контролируемой Россией территории Донбасса на Украине», — сообщил минфин. Решение принято в координации с госдепартаментом США.

Помимо этого, визовые ограничения вводятся в отношении российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и 17-ти лицам, которых Вашингтон считает причастными к «подрыву демократии в Беларуси», сообщило ведомство. Минфин не публикует полный список попавших под визовые ограничения.