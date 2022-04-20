Москва исходит из того, что в вопросах согласования нового маршрута Лачинского коридора нужно четко придерживаться положений пункта 6 заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Департамента информации и печати МИД РФ.

Москва напоминает, что «по согласованию Сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

Россия готова всячески помогать решению пограничных вопросов между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении ведомства. Как зафиксировано в трехстороннем Заявлении от 26 ноября 2021 г., лидеры России, Азербайджана и Армении условились «вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон». Как только указанная Комиссия будет создана, Россия будет готова предоставить сторонам соответствующую картографическую информацию и оказать все необходимое содействие.