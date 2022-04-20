Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о уверенности во введении нефтяного эмбарго против РФ. Об этом сообщает «Европейская правда».

Глава государства призвал ЕС ввести полное эмбарго на российские энергоносители. Зеленский поделился ожиданиями о включении ограничения на импорт нефти уже в новый пакет санкций.

«Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго. Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено», – пояснил президент.

В то же время глава Евросовета намекнул на небезосновательность надежд Зеленского. По словам Мишеля, ЕС стремится «максимизировать давление на Кремль».