Глава МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили настрой на содействие стабилизации обстановки на Южном Кавказе, включая задействование формата «3+3».
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Глава МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили настрой на содействие стабилизации обстановки на Южном Кавказе, включая задействование формата «3+3».
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
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