Германия в перспективе преследует цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в ходе выступления в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии.

«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», — сказала она.

Бербок добавила, в прошлом ФРГ «допустила ошибки» в вопросе сотрудничества с РФ в области энергетики, однако «прошлого не вернёшь». По её словам, Берлин планирует отказаться от российского угля и наполовину сократить потребление нефти до конца лета. По её словам, ближе к окончанию года импорт чёрного золота будет «на нулевом уровне». Не уточняя конкретные сроки, она отметила, что в отказе от энергоносителей из России заключается «общая сила» единой Европы.