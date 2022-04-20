Украинские власти согласились на предложение Организации Объединенных Наций (ООН) о пасхальном перемирии. Об этом в среду сообщил МИД Украины.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что празднование Пасхи совпадает с наступлением российских войск на востоке Украины.

Глава организации призвал к четырехдневной «гуманитарной паузе» – с четверга до православного пасхального воскресенья.

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов.