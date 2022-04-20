Украинские военнослужащие уничтожили группы российских наемников возле города Попасная в Луганской области. Об этом сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook в среду, 20 апреля.

«Военнослужащие Королевской бригады с радостью встретили очередную партию наемников из частной военной компании Лига (бывшая «Вагнер»). Наемники почти добежали до Попасной, устали и получили «заслуженный вечный отдых», – говорится в сообщении.

В свою очередь главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов уточнил, что были уничтожены 10 наемников, завербованных в Ливии.

«Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы. Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают», – рассказал журналист.

