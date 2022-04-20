В числе важных задач спецпредставителя главы МИД РФ Игоря Ховаева — оказание содействие армянским и азербайджанским партнерам в подготовке мирного соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Спецпредставитель уже активно включился в работу, провел полезные консультации в Ереване, согласована его поездка в Баку в ближайшее время. О датах мы сообщим.

Основа диалога — предложенные Азербайджаном базовые принципы по восстановлению межгосударственных отношений между Ереваном и Баку, и в целом конструктивная реакция Армении на эти предложения.

Посреднические усилия России опираются на незаменимый опыт по выработке заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана, которые позволили остановить кровопролитие в регионе и открыли реальные перспективы решения комплексных гуманитарных проблем, восстановления транспортных коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы», — отметила Захарова.