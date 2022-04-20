Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, находящаяся с визитом в нашей стране, 20 апреля ознакомилась с Ичеришехер.

Гостья была подробно проинформирована о Государственном историко-архитектурном заповеднике Ичеришехер, который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь и реставрационных работах.

Во время прогулки по улице Кичик Гала Айгуль Жапарову угостили хлебом, испеченным в тандыре.

Затем гостья ознакомилась с Дворцовым комплексом Ширваншахов, шедевром средневекового восточного зодчества, всемирно известным памятником истории и архитектуры.

Во время прогулки гостья также ознакомилась с улицей, на которой снимался один из знаменитых эпизодов художественного фильма «Бриллиантовая рука».

Знакомство с Ичеришехер произвело на гостью приятное впечатление.