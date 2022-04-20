На космодроме Плесецк состоялся первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщили в Минобороны России.



«В 15:12 мск (16.12 — бак.вр.) на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», — говорится в заявлении ведомства.

В МО РФ уточнили, что в результате были подтверждены расчётные характеристики на всех этапах полёта ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Вооружённые силы с успешным испытанием «Сармата», не имеющего аналогов в мире.

Владимир Путин также заявил, что ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России, «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать».

