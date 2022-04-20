Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь». Об этом сообщает «Украинская правда».

Николаевские морпехи и военнослужащие «Азова» вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия «Азовсталь».

Сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации «живой силе врага нанесли серьезный урон».