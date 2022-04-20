Сегодня прошел телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Стороны обменялись мнениями о развитии дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Были выражены взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Дж.Байрамов поздравил китайского коллегу с успешным проведением Зимней Олимпиады. Министр подчеркнул успешное развитие двусторонней повестки дня в политической, экономической и гуманитарной сферах, отметив наличие потенциала для дальнейшего развития отношений. В частности, с удовлетворением было отмечено участие китайских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий.

Министр Ван И поведал о динамичном развитии отношений между двумя странами, отметив важность расширения сотрудничества во всех сферах, в том числе в экономической сфере.

Министры подтвердили свою принципиальную позицию по взаимной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.