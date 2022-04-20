Время разрешить в России расчеты в криптовалюте пришло, считает эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что сейчас это жизненно необходимо для экономики.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 20 апреля предложила разрешить российским компаниям производить расчеты в криптовалюте. Речь идет только об экспорте и импорте, внутри страны оплата криптовалютой по-прежнему будет запрещена.

«На самом деле за импорт уже сейчас рассчитываются криптой, потому что это выгодно. Транзакционные издержки при расчетах в криптовалюте меньше, чем при расчете через банковскую систему. Но это пока незаконно», — пояснил аналитик.

Специалист уверен, что уже наступил момент для узаконивания цифровой валюты.

«Сейчас легализуются сами цифровые активы, совершенно нормально легализовать и трансграничные расчеты в ситуации, когда финансовая логистика затруднена, чтобы восстановить внешнюю торговлю. Я надеюсь, что это будет сделано», — поделился своим мнением Голубовский.