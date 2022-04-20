В новостной ленте на тайваньском телеканале CTS по ошибке сообщили о вторжении КНР на островное государство. Об этом сообщает Newsweek.

«Силы коммунистов ударяют по Нью-Тайбэй-Сити управляемыми ракетам. Взорвался военный корабль, другие военные объекты повреждены в порту Тайбэя. Есть информация о взрывах из-за действий китайского спецназа на станции Баньцяо, жертв нет», — говорилось в новостном сообщении.

Из-за огромного количества вопросов, поступивших на телеканал о военных новостях, CTS выпустил официальное опровержение.

Как заявили в телекомпании, содержимое бегущей строки новостей было частью видеоролика по предотвращению стихийных бедствий, созданного пожарной службой Нового Тайбэя. Сообщение же было вставлено из-за ошибочных настроек новостной ленты.